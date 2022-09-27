РАН попросит предоставить бронь обладателям ученых степеней

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российская академия наук планирует обратиться в Минобрнауки и Минобороны с просьбой освободить от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук, а также аспирантов. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников.

"Мы готовим соответствующее обращение в Минобрнауки и Минобороны, чтобы аспирантам, кандидатам и докторам наук была предоставлена бронь в ходе частичной мобилизации", – передает ТАСС его слова.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что до трех тысяч медицинских работников могут быть призваны в рамках частичной мобилизации.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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