Депутат ГД Хинштейн выступил за мобилизацию бывших силовиков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В вооруженные силы страны следует начать направлять специалистов силовых структур, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его мнению, призыв силовиков в рамках частичной мобилизации должен быть "умным".
Хинштейн заявил, что для этого следует решить несколько задач. Людей, ранее проходивших службу в спецподразделениях внутренних войск, после призыва следует откомандировать в Росгвардию. Кроме того, нужно предусмотреть заключение краткосрочных контрактов не только на военную, но и на правоохранительную службу, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"У меня множество таких обращений от бывших сотрудников СОБРа и ОМОНа. Они бы с радостью пошли, но нет такого механизма, только полноценный контракт с министерством обороны. И третье – снижение требований по здоровью", – рассказал Хинштейн.
Депутат уверен, что Росгвардии нужно служить на своих местах, так как есть множество доказанных примеров, когда силовики демонстрировали профессиональные навыки.
Ранее депутат ГД Андрей Алехин предложил освободить мужчин с тремя детьми в возрасте до 18 лет от призыва в рамках частичной мобилизации. Он уточнил, что при поступлении ребенка в высшее или среднее специальное учебное заведение семья будет считаться многодетной до конца его обучения, но не старше 23 лет.
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