Москалькова рассказала об отсрочке от мобилизации для студентов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Отсрочку от мобилизации могут получить все обучающиеся в вузах и техникумах с государственной аккредитацией. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она поведала, что попросила министерство науки и высшего образования рассмотреть возможность расширить категорию лиц, которым положена отсрочка от мобилизации. По ее словам, это позволило бы обучающимся не прерывать процесс.

"Мы учимся всю жизнь, но именно в юношеские годы образование играет ключевую роль для обустройства будущего. Квалифицированные кадры нужны во все времена", – написала в своем телеграм-канале Москалькова.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Мобилизованные не смогут получать зарплату с постоянной работы – "Объясняем.рф"

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