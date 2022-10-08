Мурашко заявил о сохранении объемов медпомощи гражданам в рамках частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Граждане России получат всю медицинскую помощь в полном объеме несмотря на частичную мобилизацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вся помощь будет сохранена в полном объеме", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы ведомства, существует система бронирования врачей от частичной мобилизации в рамках оказания плановой и экстренной медпомощи.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, граждане, отправленные в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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