Москалькова назвала главной причиной жалоб мобилизованных ошибочные повестки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Обращения граждан из-за мобилизации в основном связаны с ошибочными повестками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяну Москалькову.

По ее словам, большинство россиян считали, что привлечение их к частичной мобилизации противоречит указу президента. Москалькова добавила, что значительная часть таких жалоб подтвердилась. После этого ошибочно получившие повестки граждане возвращались домой.

Вместе с тем омбудсмен обратила внимание, что часть этих ошибок возникла из-за того, что граждане сами не сообщали в военкоматы о рождении детей, получении инвалидности или других фактах. Некоторых обижало, что повестку им вручили ночью или на улице.

"Большая часть у нас сознательно готова выполнить свой конституционный долг. Но когда по форме это преподносится так, будто человек хочет уклониться, то это, конечно, вызывает обратную реакцию", – пояснила Москалькова.

Она добавила, что россияне обращались по вопросам питания, обеспечения водой и спальными местами в пунктах мобилизации. Москалькова отметила быструю и четкую работу военной прокуратуры, министерства обороны, главного управления по мобилизации.

Ранее представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко посетила мобилизационный пункт Люблинского военкомата. По ее словам, процесс сбора мобилизованных организован в режиме одного окна. Она пояснила, что по поручению правительства Москвы выдают вещмешок, в котором находятся средства личной гигиены, нижнее белье, термобелье, обувь и комплекты одежды.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минцифры РФ предлагает рассматривать жалобы по вопросам мобилизации от 3 до 5 дней

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