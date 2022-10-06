Сенатор Святенко посетила мобилизационный пункт в Люблине

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко посетила мобилизационный пункт Люблинского военкомата. Об этом сообщает пресс-служба московского регионального отделения "Единой России".

По словам Святенко, процесс сбора мобилизованных организован в режиме одного окна. Она пояснила, что по поручению правительства Москвы выдают вещмешок, в котором находятся средства личной гигиены, нижнее белье, термобелье, обувь и комплекты одежды. Сенатор отметила, что одежду военным подбирают по размеру.

"Потому что сбор мобилизованного – очень ответственный процесс, и сотрудники данных пунктов работают не по шаблонам, а с персональным подходом. Также работает медкомиссия, группа разбора жалоб и обращений. Например, сегодня при мне нескольким людям была предоставлена отсрочка, и все эти вопросы решаются буквально в ручном режиме, прямо в мобилизационном пункте", – поведала Святенко.

Она рассказала, что в пункте есть представитель банка, который помогает оформлять карту для начисления выплат, и представитель органов социальной защиты. Святенко напомнила и о мерах поддержки семей мобилизованных. В частности, о возможности оплаты городом детского сада, групп продленного дня, кружков, об отмене платы за горячее питание школьников и студентов колледжей. Сенатор добавила, что, помимо поддержки столичного правительства, важна и поддержка горожан.

Ранее член комитета по обороне Андрей Гурулев призвал обратить внимание на проблему снабжения тыла. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в том, куда делось финансирование тыла, которое производилось в прошлом в полном объеме.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Семьям мобилизованных в Московской области выплатят 200 тыс рублей

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