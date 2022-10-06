В Госдуме призвали решить проблему снабжения тыла

Фото: Агентство "Москва"

В Госдуме призвали обратить внимание на проблему снабжения тыла. Об этом рассказал член комитета по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в этом вопросе.

"Одновременно два председателя наших комитетов – по безопасности и по обороне – написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме", – сказал Гурулев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуации с возможным дефицитом средств на поддержку подпавших под мобилизацию граждан в некоторых российских регионах будут регулироваться совместно с федеральным центром.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Семьям мобилизованных в Московской области выплатят 200 тыс рублей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!