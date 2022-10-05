Путин объяснил, с чем связаны ошибки при частичной мобилизации в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ошибки, возникающие в ходе частичной мобилизации в России, вызваны тем, что Минобороны РФ вовремя не внесло соответствующие критерии в нормативно-правовую базу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"Изначально министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли", – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что для решения проблемы ошибочного призыва на службу некоторых россиян в документ о мобилизации сейчас вносятся необходимые изменения.

Ранее в палате адвокатов Москвы рассказали, что россияне, призванные в рамках частичной мобилизации по ошибке, возвращаются в запас. Такие граждане сохраняют статус, который у них был до получения повестки. Кроме того, они могут спокойно выезжать за пределы России.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Позже Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан. Они могут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих и другую актуальную информацию.



Путин потребовал разобраться со всеми ошибками при мобилизации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!