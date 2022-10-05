Москалькова призвала провести проверку условий мобилизации после гибели мужчин на Урале

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости провести проверку условий мобилизации после гибели двух мужчин в Еланском гарнизоне в Свердловской области.

"Ту информацию, что я изучаю из ваших источников, я считаю, что есть основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить ситуацию с условиями мобилизации, <...> и в следственные органы, чтобы правильно была дана процессуальная оценка этим событиям", – приводит ТАСС ее слова.

Москалькова уточнила, что не может вмешиваться в следствие и судебный процесс, так как к ней жалоб по данному инциденту не поступало.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член СПЧ Татьяна Мерзлякова сообщила о гибели двоих мобилизованных в регионе. Уточняется, что у одного из них была диагностирована эпилепсия, а причина смерти второго устанавливается. При этом смерть не была связана с условиями в гарнизоне.

Мерзлякова отметила, что обратилась в военную прокуратуру и военно-следственное управление.

До этого россиянам рассказали, где искать мобилизованных родственников. Так, следует позвонить на горячую линию министерства обороны. Кроме того, для получения точной информации следует знать номер воинской части.

Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан. Они могут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих и другую актуальную информацию.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

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