Песков призвал быстро исправлять ошибки при информировании о частичной мобилизации

Фото: kremlin.ru

При информировании населения по вопросам о частичной мобилизации возникают ошибки, которые необходимо оперативно поправлять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь обилие информации. Нестандартная ситуация, огромное количество вопросов, которые наслаиваются один на другой. Бывают ошибки – главное, чтобы они оперативно поправлялись", – приводит "Газета.ру" его слова.

Официальный представитель Кремля рекомендовал обращаться к данным Минобороны РФ и запущенным информационным ресурсам по вопросам частичной мобилизации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", граждане, состоящие на воинском учете, не могут покидать место жительства без разрешения военкоматов с момента объявления мобилизации. Позднее он опроверг свое сообщение в связи с разъяснением от Минобороны РФ.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.



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