Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Прием получивших повестки в рамках частичной мобилизации продолжается в столичных временных мобилизационных пунктах. Подпавшие под мобилизацию говорят о необходимости проявить верность Родине и готовности защитить семью. Об этом они рассказали в эфире телеканала Москва 24.

"Я являюсь офицером запаса. Соответственно прибыл на место, готов выполнить любую задачу. У меня дочь и жена офицера, я всем сказал, что если что, я готов. Мы должны проявить верность Родине, патриотизм, любовь к семье", – отметил один из пришедших.

Для удобства мобилизованных граждан в Москве созданы временные пункты, в которых есть возможность подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы и сделать фотографии, а также пройти медкомиссию.

Мужчины прибывают в пункты уже в форме со всеми необходимыми вещами. "Кроме того, и добровольцы сюда приходят, для этого им достаточно предъявить военный билет и сообщить о своем желании присоединиться к военным", – добавила корреспондент.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.



Москвичам рассказали о подготовке мобилизованных граждан на российских полигонах

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