Учителя могут вручать повестки на мобилизацию – "Объясняем.рф"

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Педагоги смогут вручать повестки россиянам, которые подпадают под призыв по частичной мобилизации. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".
"Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что повестку не могут бросить в почтовый ящик или передать через родственников, друзей и соседей. Она вручается получателю лично в руки. Кроме того, повестки о призыве по частичной мобилизации могут вручаться в любое время суток, что является законным.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Выписанные по ошибке повестки отзывают – комиссариат Москвы
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