Юрист рассказала, могут ли вручить повестку, если человека нет дома

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Повестку не могут бросить в почтовый ящик или передать через родственников, друзей и соседей. Она вручается получателю лично в руки. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

Ранее россиянам рассказали, считается ли законным вручение повесток в ночное время суток. По данным портала "Объясняем.рф", в этом нет никакого нарушения. Отмечается, что подлежащим частичной мобилизации гражданам могут вручать повестки в круглосуточном режиме.

При этом, по словам Марии Ярмуш, согласно российскому законодательству, призывник должен получать повестку только лично в руки и под его подпись.





Мария Ярмуш юрист Повестку не должны вручать через маму, жену, сестру, соседа. Нельзя бросать повестку в почтовый ящик, потому что это ненадлежащее вручение.

Юрист добавила, что повестку также может вручить работодатель. "Человек приходит на работу и на работе ему дают повестку. Это тоже будет считаться вручением. Это личное вручение повестки под расписку", – отметила она.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, как действовать при ошибочном получении повестки. По ее словам, не подпадающим под частичную мобилизацию гражданам следует заранее подготовить пакет документов, которые доказывают их статус. Например, это могут быть справки о состоянии здоровья и военный билет с отметками Д (негоден) или Г (временно негоден).



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