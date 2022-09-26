В Московской области опровергли сообщения о выдаче повесток в МФЦ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Информация о том, что в многофункциональных центрах Подмосковья планируют выдавать повестки в рамках частичной мобилизации, является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что такую работу выполняют исключительно военные комиссариаты. Все услуги в МФЦ предоставляются в обычном формате.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 27 сентября сотрудникам МФЦ Подмосковья якобы поручили выдавать повестки всем посетителям-мужчинам в возрасте от 22 до 50 лет за исключением студентов, которые могут это подтвердить.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Ранее член Военной коллегии адвокатов Павел Малютин разъяснил, что отсрочка от мобилизации в рамках указа президента РФ будет предоставлена в том числе и курсантам военных училищ. По словам эксперта, после заключения контракта курсанты обязаны дослужить до окончания вуза и после этого прослужить еще 5 лет. Малютин уточнил, что во время обучения они не могут быть призваны, так как у них еще нет достаточной подготовки.

