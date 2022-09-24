"Родине служить, оно того стоит": временные пункты мобилизации откроются в Москве

В Дарвиновском музее, театре Виктюка, музее героев Советского Союза и России появятся временные пункты мобилизации. Данная мера позволит избежать неудобств для живущих рядом с военкоматами москвичей.

Кроме того, планируется запустить спецтранспорт, а в настоящее время мобилизованные граждане приходят в военкоматы, к которым приписаны.

"Пришла повестка. Ухожу с самыми добрыми в мире которые существуют. Родине служить. Оно того стоит", – подчеркнул один из пришедших в военкомат.

Он также отметил, что его решение поддержала вся семья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.