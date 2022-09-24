Москвичей предупредили о сильном дожде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, до 00:00 в столице ожидается сильный, местами очень сильный дождь.

За ночь в Москве выпало 8 миллиметров осадков, а днем ожидается еще до 17 миллиметров. В общей сложности за сутки может выпасть около 40% месячной нормы осадков.

Ранее глава прогностического центра "METEO" Александр Шувалов предупредил москвичей о проливных дождях в выходные, 24 и 25 сентября. По словам метеоролога, осадки в столицу принесет юго-восточный циклон. При этом, уточнил Шувалов, с большей интенсивностью дожди будут идти в субботу.

