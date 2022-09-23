Москвичей предупредили о проливных дождях в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава прогностического центра "METEO" Александр Шувалов предупредил москвичей о проливных дождях в предстоящие выходные, 24 и 25 сентября. Об этом сообщает News.ru.

По словам метеоролога, осадки в столицу принесет юго-восточный циклон. При этом, уточнил Шувалов, с большей интенсивностью дожди будут идти в субботу.

"В тоже время ожидается достаточно низкое атмосферное давление, а столбик термометра встанет на отметке в 10–12 градусов. Поэтому советую гражданам, подверженным переменам в атмосферном давлении, последить за своим самочувствием", – отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что к выходным в столичный регион придет похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, 24 и 25 сентября температура воздуха в регионе составит 7–10 градусов.

Синоптик отметил, что на следующей неделе ждать температурных изменений не следует.

