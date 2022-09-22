Москвичей предупредили о похолодании в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В грядущие выходные, 24 и 25 сентября, температура воздуха в столичном регионе составит 7–10 градусов, ожидаются дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные будет облачно, дожди, совершенно осенняя погода. В субботу и воскресенье максимальная температура прогнозируется 10–12 градусов, а по области – даже до 7 градусов. Ночные температуры будут около 5 градусов", – рассказал он ТАСС.

Синоптик отметил, что на следующей неделе ждать температурных изменений не следует, а вот осадки станут менее интенсивными. Так, в понедельник, 26 сентября, ожидается 8–13 градусов, в четверг, 29 сентября – 13–15 градусов, 30 сентября – 11–13 градусов.

По словам Вильфанда, погода будет облачной с пояснениями, местами может пройти небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в некоторых регионах России ожидаются сильные дожди. Речь шла о Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском крае, Ростовской, Ярославской, Саратовской областях, Сахалине и республиках Северного Кавказа.

Отмечалось, что с 23 до 25 сентября в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях прогнозируются заморозки до -2 градусов, в Калерии – до -3 градусов.

В Москве же температура воздуха может опуститься ниже нуля в начале октября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

