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Москва 24

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12:52

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Синоптик рассказал о погоде до конца сентября в Москве

Пасмурно и холодно? Какой будет погода до конца сентября в Москве
обществопогодаэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей до конца сентября ждет неустойчивая погода с небольшими дождями. Об этом Москве 24 рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

По словам синоптика, в первую половину этой недели погоду в городе будет определять активный балканский циклон. В частности, во вторник, 20 сентября, воздух в столице прогреется до 15…17 градусов, что выше нормы. Погода ожидается неустойчивая, преимущественно облачная с кратковременными дождями и сильным юго-западным ветром, добавил он.

По мере того как циклон будет двигаться на северо-восток, очень теплый воздух сменится на менее теплый. Это произойдет со среды, 21 сентября. Но температура воздуха при этом будет близка к норме, уточнил Старков.

"Температура со среды постепенно понизится до 11…13 градусов. Ночные же значения уйдут от 10...12 до 6...8 градусов", – говорит метеоролог.

Погода, которая придет во второй половине этой недели, сохранится и до конца сентября. Температура около нормы. Ночью – тенденция на дальнейшее понижение до 4...6 градусов, пока о заморозках речи не идет. Дневные температуры будут от 11…13 градусов.
Леонид Старков
ведущий метеоролог "Гисметео"

Погода при этом ожидается неустойчивая. Лишь отдельные дни могут быть без дождей, предупреждает метеоролог.

"В частности, такие условия прогнозируются с субботы по понедельник, с 24 по 26 сентября. Остальные дни все с небольшими дождями", – заключил Старков.

Ранее синоптики рассказали, что в этом году первая половина сентября в Москве по достигнутой максимальной температуре оказалась за последние полвека самой холодной. Отмечается, что 10-го числа в ночные часы столбики термометров показали 2,2 градуса. Таким образом, в этот день был зафиксирован температурный минимум. Максимальная же температура сентября достигла 15,9 градуса.

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