Синоптик рассказал о погоде до конца сентября в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей до конца сентября ждет неустойчивая погода с небольшими дождями. Об этом Москве 24 рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

По словам синоптика, в первую половину этой недели погоду в городе будет определять активный балканский циклон. В частности, во вторник, 20 сентября, воздух в столице прогреется до 15…17 градусов, что выше нормы. Погода ожидается неустойчивая, преимущественно облачная с кратковременными дождями и сильным юго-западным ветром, добавил он.

По мере того как циклон будет двигаться на северо-восток, очень теплый воздух сменится на менее теплый. Это произойдет со среды, 21 сентября. Но температура воздуха при этом будет близка к норме, уточнил Старков.

"Температура со среды постепенно понизится до 11…13 градусов. Ночные же значения уйдут от 10...12 до 6...8 градусов", – говорит метеоролог.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" Погода, которая придет во второй половине этой недели, сохранится и до конца сентября. Температура около нормы. Ночью – тенденция на дальнейшее понижение до 4...6 градусов, пока о заморозках речи не идет. Дневные температуры будут от 11…13 градусов.

Погода при этом ожидается неустойчивая. Лишь отдельные дни могут быть без дождей, предупреждает метеоролог.

"В частности, такие условия прогнозируются с субботы по понедельник, с 24 по 26 сентября. Остальные дни все с небольшими дождями", – заключил Старков.

Ранее синоптики рассказали, что в этом году первая половина сентября в Москве по достигнутой максимальной температуре оказалась за последние полвека самой холодной. Отмечается, что 10-го числа в ночные часы столбики термометров показали 2,2 градуса. Таким образом, в этот день был зафиксирован температурный минимум. Максимальная же температура сентября достигла 15,9 градуса.