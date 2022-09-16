Первая половина сентября в Москве стала самой холодной за последние 50 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первая половина сентября стала самой холодной в столице за последние полвека, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"За последние полвека – это самая холодная первая половина сентября по достигнутой максимальной температуре. Напомню, что первая декада сентября 2022 года стала самой холодной за всю историю наблюдений за погодой", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, температурный минимум был зафиксирован 10 сентября, когда ночью столбики термометров опустились до 2,2 градуса, а максимальная температура в сентябре составила 15,9 градуса.

Кроме того, средняя температура в Москве в настоящее время ниже климатической нормы на 3,6 градуса, а 8 сентября оказалось холоднее нормы более чем на 5 градусов.

Метеоролог также добавил, что в течение 10 дней в столице наблюдались дожди, в то время как по климатической норме таких дней должно быть 9 за весь месяц.

"А вот по общему количеству выпавших осадков пока недобор. В осадкомеры метеорологов попало 16 миллиметров небесной влаги, что меньше четверти (24%) от положенного по норме. Да конца второй декады сентября температурный фон будет колебаться около нормы с дневными температурами от 12 до 17 градусов в предстоящую субботу, до 9–14 градусов – в понедельник. Третья декада начнется волной холода, а немного потеплеет лишь ближе к концу месяца", – заключил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе пока не ожидается бабье лето. Эксперт заявил, что тепло – лишь одно из условий такой ситуации. Для данного явления требуется также солнечная и сухая погода.

