Лето 2022 года в Москве стало одним из самых жарких за 240 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Климатолог Михаил Локощенко назвал лето 2022 года одним из самых жарких сезонов за всю историю метеонаблюдений в столице. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, средняя температура летом составляла примерно 20,7 градуса, что выше климатической нормы.
"По этому показателю лето входит в топ-5, занимая третье или четвертое место в ряду самых жарких летних сезонов за всю историю метеорологических наблюдений, то есть за 240 с лишним лет", – заявил Локощенко.
Климатолог добавил, что самым жарким сезоном стало лето 2010 года – тогда средняя температура составила 22,6 градуса. На втором месте располагается лето 1972 года, а на третьей-четвертой позициях – лето 2011 и 2012 года.
Локощенко также назвал самый жаркий месяц 2022 года. Им стал август – в этот период среднемесячная температура достигла 22,3 градуса, что превысило рекорд того же месяца в 2010 году на 0,1 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе пока не ожидается бабье лето. Эксперт заявил, что тепло – лишь одно из условий такой ситуации. Для данного явления требуется также солнечная и сухая погода.
"Утро": в столице ожидается 19 градусов 16 сентября
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