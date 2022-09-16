Дождь и до 20 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 16 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет сильный дождь. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве составит 16–18 градусов тепла, в Подмосковье – 15–20 градусов. Ветер будет южного направления с порывами до 15 метров в секунду. По данным синоптиков, атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Теплая и дождливая погода сохранится в столичном регионе до начала следующей недели. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что в выходные погода будет такой же, как и в пятницу.

Метеоролог призвал москвичей пока не ждать бабьего лета. По его данным, в ночь на понедельник, 19 сентября, на столицу "сядет" циклон, центр которого будет совпадать с городом. При этом ночью о заморозках пока можно забыть. Минимальное значение температуры будет около 10 градусов, уточнил синоптик.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 сентября, в Москве ожидаются туман и грозы. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, вероятность гроз составит около 70%.

