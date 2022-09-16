Дождь и до 20 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В пятницу, 16 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет сильный дождь. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве составит 16–18 градусов тепла, в Подмосковье – 15–20 градусов. Ветер будет южного направления с порывами до 15 метров в секунду. По данным синоптиков, атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.
Теплая и дождливая погода сохранится в столичном регионе до начала следующей недели. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что в выходные погода будет такой же, как и в пятницу.
Метеоролог призвал москвичей пока не ждать бабьего лета. По его данным, в ночь на понедельник, 19 сентября, на столицу "сядет" циклон, центр которого будет совпадать с городом. При этом ночью о заморозках пока можно забыть. Минимальное значение температуры будет около 10 градусов, уточнил синоптик.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 сентября, в Москве ожидаются туман и грозы. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, вероятность гроз составит около 70%.
Ветреная и дождливая погода ожидается в Москве 16 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: