Метеоролог рассказал о возвращении жары в некоторые регионы РФ

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Тридцатиградусная жара вернется в Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ставрополь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск и Оренбург. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на метеоролога и руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, в воскресенье, 18 сентября, температура воздуха в Краснодаре поднимется до 35 градусов, в Сочи, Новороссийске и Туапсе – до 30–32 градусов, в Ставрополе – до 32–33 градусов. При этом уже на следующий день на Кубань придут похолодание и грозовые дожди.

"19 сентября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени – 22–24, в Челябинске – 25, в Оренбурге – 28. Тем временем в Москве ожидается 13–14 градусов и хлесткий западный ветер", – сказал Шувалов.

Синоптик спрогнозировал повторение температурного рекорда 2010 года в Екатеринбурге 20 сентября. Там столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов. В Челябинске и Оренбурге температура воздуха достигнет – 27–29 градусов. При этом до четверга там будет держаться температура выше 20 градусов.

Ранее синоптики центра погоды "Фобос" сообщили, что москвичей ожидает солнечный и теплый период в выходные, 17 и 18 сентября. Согласно прогнозам, в четверг, 15 сентября, температура воздуха войдет в рамки нормы, достигнув отметки 16 градусов. В то время как в пятницу, 16 сентября, в Москве ожидаются дожди.

