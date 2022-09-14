Синоптики рассказали о наступлении золотой осени в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солнечный и теплый период ожидает жителей столицы в грядущие выходные, 17 и 18 сентября, рассказали синоптики центра погоды "Фобос" в беседе с "Мослентой".

Согласно прогнозам, в четверг, 15 сентября, температура воздуха войдет в рамки нормы, достигнув отметки 16 градусов. В то время как в пятницу, 16 сентября, в Москве ожидаются дожди, а к выходным, 17 и 18 сентября, воздух прогреется до 18 градусов тепла.

Ранее главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова сообщила, что настоящая осень придет в Россию после православного праздника – Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября. При этом она допустила возможность возвращения летнего тепла в сентябре и октябре.

При этом в понедельник, 19 сентября, погода испортится, в регион придет похолодание. Также весь день будет идти дождь, местами сильный.

