До 20 градусов тепла спрогнозировали в Московском регионе 17 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Алина Котилевская рассказала, что для предстоящей субботы, 17 сентября, будут характерны потепление и солнечная погода, передает ТАСС.

"Наиболее существенное потепление придет в субботу. По нашим оценкам, это будет самый комфортный день на неделе – и тепло, и солнечно. Будет порядка 16–18, даже 19 градусов", – заявила эксперт.

Котилевская добавила, что обозначенные температурные значения превышают норму примерно на 4 градуса и соответствуют периоду конца августа – начала сентября.

В воскресенье, 18 сентября, по словам синоптика, следует ожидать умеренного похолодания из-за большей облачности. При этом более приятная погода вероятная в первую половину дня, чем во вторую.

Гидрометцентр РФ ранее сообщил, что 14 сентября в столичном регионе ожидаются облачная погода и небольшой дождь. В Москве температура воздуха будет на уровне 12–14 градусов тепла, в Подмосковье прогнозируют 11–16 градусов.