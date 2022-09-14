Дождь и до 16 градусов тепла ожидается в столичном регионе в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 14 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшой дождь. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов тепла, в Подмосковье – 11–16 градусов. Ветер будет восточного направления с порывами до 9 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

С четверга, 15 сентября, в Москве ожидается ухудшение погоды. Температура воздуха днем составит от 15 до 16 градусов тепла, ночью – от 8 до 10 градусов. Как рассказал ранее метеоролог Александр Синенков, причиной такой погоды станет атмосферный фронт из Северной Атлантики, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, сообщил, что вся неделя будет дождливой и пасмурной, поэтому в ближайшие дни в столичном регионе может начаться грибной сезон. Синоптик также отметил, что с начала сентября в регионе выпало всего 8 миллиметров осадков, из-за чего почва оставалась довольно сухой для развития грибницы.

Ранее главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова сообщила, что настоящая осень придет в Россию после православного праздника – Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября. При этом она допустила возможность возвращения летнего тепла в сентябре и октябре.

