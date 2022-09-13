Синоптик рассказал, будет ли бабье лето в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему в Москву пришли холода. Он поведал, являются ли низкие температуры последствием сильной жары.

Синоптик также рассказал, будет ли бабье лето в столице и как долго оно продлится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

