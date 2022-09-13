Количество украинских сил увеличилось на линии соприкосновения в Запорожье

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Число украинских солдат и единиц военной техники увеличилось на линии соприкосновения в Запорожье. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
"Ситуация у нас непростая, но контролируемая. Сегодня весь день была переброска (украинских) войск. Количество техники, которая перебрасывается, тоже впечатляет", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Рогова, подобного числа солдат ВСУ с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР на линии соприкосновения в Запорожье еще не было.
Ранее сообщалось, что союзные силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины прорваться на горловском направлении. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отмечал, что Горловка подверглась обстрелам. По его словам, со стороны Дзержинска также были попытки выдвинуть определенные силы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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