Пушилин заявил о пресечении попытки ВСУ прорваться на горловском направлении

Фото: пресс-служба УНМ ДНР
Союзные силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины прорваться на горловском направлении. Об этом в эфире телеканала Россия 1 сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Он пояснил, что Горловка подверглась обстрелам. Пушилин добавил, что со стороны Дзержинска были попытки выдвинуть определенные силы.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ потеряли около 3,5 тысячи бойцов при попытке наступления в направлении Херсона.
Пушилин также сообщил, что союзные силы отбили попытки проникновения диверсионных групп ВСУ в Красный Лиман. По его словам, противник обкладывал Красный Лиман артиллерией.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ уничтожили 5 складов с боеприпасами ВСУ за сутки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: