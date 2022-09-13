Пушилин заявил о пресечении попытки ВСУ прорваться на горловском направлении

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Союзные силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины прорваться на горловском направлении. Об этом в эфире телеканала Россия 1 сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он пояснил, что Горловка подверглась обстрелам. Пушилин добавил, что со стороны Дзержинска были попытки выдвинуть определенные силы.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ потеряли около 3,5 тысячи бойцов при попытке наступления в направлении Херсона.

Пушилин также сообщил, что союзные силы отбили попытки проникновения диверсионных групп ВСУ в Красный Лиман. По его словам, противник обкладывал Красный Лиман артиллерией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

