Союзные силы предотвратили попытки проникновения ВСУ в Красный Лиман – Пушилин

Фото: Минобороны РФ

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев LIVE" заявил, что союзные силы отбили попытки проникновения диверсионных групп ВСУ в Красный Лиман.

"Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман, – их попытки были нивелированы союзными силами", – заявил Пушилин.

До этого глава ДНР сообщил, что ситуация в районе Красного Лимана находится под контролем, несмотря на ее сложность. Тогда Пушилин отметил, что военнослужащие Украины продолжают предпринимать попытки перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

