Пушилин заявил, что ситуация в районе Красного Лимана находится под контролем

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Военнослужащие Украины продолжают предпринимать попытки перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако ситуация находится под контролем. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия 24".

"Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая", – сказал он.

Накануне Пушилин заявил, что силы Народной милиции Донецкой Народной Республики продвигаются по ряду направлений, ситуация на фронте контролируемая. Он отметил, что противник бросает на передовую неподготовленный личный состав и несет большие потери. Он подчеркнул, что на донецком направлении ситуация остается без изменений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

