Российские войска сорвали попытку окружения Балаклеи

Фото: Минобороны РФ

Российские военные сорвали предпринятую Вооруженными силами Украины попытку окружения и захвата города Балаклея Харьковской области, сообщил председатель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"В районе Балаклеи Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ганчев отметил, что Балаклея и близлежащие населенные пункты находятся под непрерывными обстрелами, однако "в городе все в порядке".

"Город находится под нашим контролем", – добавил он.

Ранее в военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что информация о наступлении ВСУ под Балаклеей не соответствует действительности и распространяется с целью наведения паники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.