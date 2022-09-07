В Харьковской области опровергли информацию о наступлении ВСУ под Балаклеей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Информация о наступлении под Балаклеей со стороны ВСУ не соответствует действительности и распространяется с целью наведения паники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Харьковской области.

"В телеграм-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации", – сказали в ВГА региона.

Ранее Минобороны РФ сообщило о полном освобождении от националистов села Кодема в Донбассе. В ведомстве также добавили, что из-за больших потерь в последние сутки ВСУ проводили наступление на Николаево-Криворожском направлении, тогда как ВС РФ продолжали наносить удары по противнику.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

