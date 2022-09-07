ВСУ потеряли больше 150 человек на Николаево-Криворожском направлении – МО РФ

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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли свыше 150 солдат и несколько единиц техники на Николаево-Криворожском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары", – сказал он.

В результате действий российских военных противник понес потери не только личного состава, но и бронетехники, в частности, уничтожены были четыре танка, пять БМП и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в селе Карповка Днепропетровской области хранилища топлива, снабжавшего горючим группировку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Удар был нанесен ракетами морского базирования "Калибр".

