В Минобороны РФ сообщили о полном освобождении села Кодема

Фото: Минобороны РФ

Населенный пункт Кодема в Донбассе полностью освобожден от националистов, заявили в Минобороны России.

Там добавили, что в связи со значительными потерями ВСУ не предпринимали попыток наступления на николаево-криворожском направлении, в то время как ВС РФ продолжали нанесение высокоточных ударов по подразделениям и резервам украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракеты "Калибр" уничтожили снабжавшее горючим группировку ВСУ хранилище топлива в Днепропетровской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

