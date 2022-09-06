Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вооруженные силы Украины в течение суток продолжили попытки атаковать на отдельных участках николаево-криворожского направления, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска и артиллерия нанесли высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ. В итоге за последние сутки Киев потерял на данном направлении свыше 210 военных, 12 танков, 11 боевых машин пехоты и 8 других бронемашин.

Ранее украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области. По словам главы региона, снаряды упали в огороды жителей, однако никто не пострадал. При этом отмечалось, что огневая точка противника была подавлена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

