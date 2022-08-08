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Регионы

11:01

В Курской области продлили повышенный уровень террористической опасности

регионы

Фото: vk.com/Курская область

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе продлен желтый уровень террористической опасности.

"Принято решение о продлении сегодня с 17:00 еще на 15 суток желтого режима террористической опасности. Сегодня особый режим террористической опасности позволяет спецслужбам держать ситуацию на контроле и обеспечивать безопасность", – передает РИА Новости его слова.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что в регионе была предотвращена попытка диверсии на местном аэродроме, который сейчас закрыт для приема гражданских воздушных судов. Старовойт подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. Также нет никаких разрушений.

Подробности произошедшего глава региона не раскрыл. Однако призвал жителей области с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и отказаться от использования беспилотников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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