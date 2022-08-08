Власти Белгородской области продлили повышенный уровень террористической опасности

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Желтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 22 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Желтый уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее глава региона сообщил о закрытии школ и детских садов, находящих в пятикилометровой приграничной зоне.

Так, учебные заведения будут закрыты в 5 муниципальных образованиях – Красной Яруге, Грайвороне, Борисовке, а также Белгородском и Шебекинском районах и округах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

