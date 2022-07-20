Губернатор Белгородской области сообщил о погибшем в результате обстрела двух сел

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Села Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Украины, есть погибший, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, был зафиксирован прилет пяти снарядов. В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, обстоятельства нахождения погибшего в расселенной Нехотеевке выясняются. Гладков также сообщил об отсутствии видимых повреждений в Журавлевке.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пограничного пункта пропуска Крупец. В результате была повреждена линия электропередачи в деревне Городище.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

