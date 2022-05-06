Губернатор Белгородской области заявил об эвакуации жителей села Нехотеевка

06 мая, 18:44
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Жителей села Нехотеевка в Белгородской области эвакуируют в безопасные места из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что к настоящему времени в населенном пункте осталось чуть меньше 30 человек. Большую часть жителей уже эвакуировали.
"Вот и сегодня при объезде территории еще две жительницы согласились выехать на время в гостиницу. Продолжим убеждать оставшихся", – написал Гладков.
По его словам, уже удалось найти подрядчика, который займется восстановлением пострадавших при обстреле пяти домов. Работы начнутся тогда, когда строители смогут работать в полной безопасности.
Ранее Гладков сообщил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка на Украине. Он рассказал, что в результате в Нехотеевке был разрушен дом и гараж. Среди мирного населения никто не пострадал.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Под Белгородом восстановили энергосеть, которая была повреждена во время обстрела
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: