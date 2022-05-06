Губернатор Белгородской области заявил об эвакуации жителей села Нехотеевка

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жителей села Нехотеевка в Белгородской области эвакуируют в безопасные места из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что к настоящему времени в населенном пункте осталось чуть меньше 30 человек. Большую часть жителей уже эвакуировали.

"Вот и сегодня при объезде территории еще две жительницы согласились выехать на время в гостиницу. Продолжим убеждать оставшихся", – написал Гладков.

По его словам, уже удалось найти подрядчика, который займется восстановлением пострадавших при обстреле пяти домов. Работы начнутся тогда, когда строители смогут работать в полной безопасности.

Ранее Гладков сообщил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка на Украине. Он рассказал, что в результате в Нехотеевке был разрушен дом и гараж. Среди мирного населения никто не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

