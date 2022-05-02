Звуки двух взрывов были слышны в Белгороде – губернатор

Фото: телеграм-канал Mash

Звуки двух сильных взрывов были слышны в Белгороде в ночь на понедельник, 2 мая, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. <...> Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром", – написал губернатор области в своем телеграм-канале.

Накануне Гладков сообщил, что на территории одного из объектов министерства обороны России под Белгородом произошел пожар. Пострадал один человек.

27 апреля возгорание случилось на территории склада с боеприпасами в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области. Перед пожаром губернатор заявил, что в городе раздались громкие звуки, похожие на взрывы.

Ранее система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем. До этого в городе было зафиксировано два взрыва.