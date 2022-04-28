В Белгороде сработала система ПВО – пресс-служба правительства региона

Фото: телеграм-канал SHOT

Ночью в четверг, 28 апреля, в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель пресс-службы регионального правительства, передает ТАСС.

Других подробностей не приводится.

Накануне в Белгороде произошел пожар на складе боеприпасов, расположенном в районе села Старая Нелидовка. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, повреждений жилых домов и пострадавших среди мирного населения нет.

Перед пожаром губернатор заявил, что в городе раздались громкие звуки, похожие на взрывы.

Накануне расчеты противовоздушной обороны перехватили в небе над Курской областью украинский беспилотник. Инцидент произошел ночью. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

Этой же ночью система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем.