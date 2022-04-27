Расчеты ПВО перехватили украинский беспилотник в небе над Курской областью

Фото: телеграм-канал SHOT

Расчеты противовоздушной обороны перехватили в небе над Курской областью украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел ночью. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

"Предварительные сведения подтвердились – в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно", – подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем. В настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Утром 27 апреля в микрорайоне Шилово в Воронеже было зафиксировано два взрыва. Очевидцы отмечали, что около 04:40 по московскому времени в небе над городом два раза, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.