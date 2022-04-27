Система ПВО уничтожила разведывательный БПЛА в небе рядом с Воронежем

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе рядом с Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле", – написал Гусев.

Он отметил, что в настоящее время жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Утром 27 апреля в микрорайоне Шилово в Воронеже было зафиксировано два взрыва. Очевидцы отмечали, что около 04:40 по московскому времени в небе над городом два раза, предположительно, сработала система Противовоздушной обороны.

25 апреля власти Воронежской области продлили еще на 15 суток действие повышенного уровня террористической опасности в двух приграничных районах региона – Россошанском и Кантемировском.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.