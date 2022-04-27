Два взрыва зафиксировали в одном из микрорайонов Воронежа

Фото: vk.com/zhitely_vrn

В микрорайоне Шилово в Воронеже зафиксировали два взрыва. Об этом со ссылкой на помощника оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району города сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что на месте в настоящее время работает оперативная группа ГО и ЧС, а также сотрудники МЧС. На место вызвали представителя Следственного комитета.



По данным очевидцев, около 04:40 по московскому времени в небе над городом два раза, предположительно, сработала система ПВО.

25 апреля власти Воронежской области продлили еще на 15 суток действие повышенного уровня террористической опасности в двух приграничных районах региона – Россошанском и Кантемировском.

Ранее о срабатывании системы ПВО сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, это произошло в ночь на среду, 27 апреля. Жертв и разрушений нет.