Система ПВО сработала ночью в Курской области – губернатор

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В Курской области в ночь на среду, 27 апреля, по предварительным данным, сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По данным главы региона, жертв и разрушений нет.

"Сегодня <...> в 02:45 многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. <...> Подробности сообщу чуть позже", – написал он в своем телеграм-канале.

25 апреля Старовойт сообщил, что в Курской области продлят действовавший с 11 апреля повышенный режим террористической опасности.

Ранее в этот же день российские ПВО сбили в Курской области два украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.