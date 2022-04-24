СК возбудил дело после обстрела погранпункта в Курской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя после обстрела пограничного пункта в Курской области.

Как сообщается на сайте ведомства, обстрел погранпункта "Теткино" со стороны Украины произошел 23 апреля из минометных и артиллерийских орудий.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате данного происшествия никто не пострадал, однако произошло возгорание в помещении Россельхознадзора.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

