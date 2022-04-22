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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Военный следственный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по фактам жестокого обращения с пленными российскими военнослужащими на Украине. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
По предварительным данным, проходящие службу в СИЗО Кропивницкого Николаевской области, Киева и Полтавы неоднократно использовали пытки и истязания в отношении российских военных. Сотрудники и руководство указанных следственных изоляторов, отметили в СК РФ, угрожали жизни и здоровью свыше 20 российских военнослужащих, которые попали в плен.
Следователи возбудили дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса России ("Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов").
"Об обстоятельствах произошедшего допрошены российские военнослужащие, которые в настоящее время проходят лечение и реабилитацию. Из медицинских учреждений истребованы необходимые документы. Принимаются меры к установлению лиц, виновных в содеянном", – говорится в сообщении.
Ранее в Следственном комитете заявили об обнаружении десятка тел мирных жителей в городской больнице № 4 в Мариуполе. Следователи считают, что командование войсковой части А-2802 не раз отдавало приказы об обстреле жилых домов и гражданской инфраструктуры в городе. По данным СК РФ, это было сделано для устрашения населения.
СК РФ возбудил дело по фактам жестокого обращения с пленными военными на Украине
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