СК оценит слова основателя полка "Азов" об ударе по участникам "Бессмертного полка"

15:45
Фото: kremlin.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку высказываниям основателя полка "Азов" Андрея Билецкого о возможном нанесении удара по участникам "Бессмертного полка" в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее Билецкий публично сообщил, что удар может быть нанесен с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", а также назвал провокацией украинского народа проведение "Бессмертного полка".
"Следователи СК России проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут исчерпывающий комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества", – говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили об обнаружении десятков тел мирных жителей в городской больнице № 4 в Мариуполе.
Отмечается, что тела обнаружили военные следователи в ходе сбора доказательств противоправной деятельности военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ. По данным следствия, командование войсковой части А-2802 неоднократно отдавало подчиненным приказы об обстреле жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры. Следователи считают, что это было сделано для устрашения населения и дестабилизации органов власти ДНР и международных организаций.
В отношении военнослужащих бригады возбудили уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса России ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").
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