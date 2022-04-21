СК РФ откроет горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть круглосуточную горячую линию для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"С учетом того, что прибывшие люди размещаются во многих регионах страны, горячая линия позволит значительно ускорить обмен информацией с ними. Сотрудники Информационного центра будут анализировать и обобщать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие возникающие вопросы", – говорится в сообщении.
Как уточняется, телефонный номер горячей линии будет размещен на сайте СК России и в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.
Ранее основатель юридической группы "Союз" Ирина Гукова рассказала, что беженцы в России имеют право на содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания, медицинскую помощь и бесплатное проживание в центре временного размещения.
Беженцам также могут посодействовать в направлении на обучение или в трудоустройстве. Они имеют возможность работать по найму или осуществлять предпринимательскую деятельность. Беженцам положена социальная защита и содействие в устройстве детей в детские сады и школы.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил предоставить беженцам из Донбасса и Украины освобождение от уплаты подоходного налога до конца 2022 года. Соответствующую инициативу он представил министру финансов РФ Антону Силуанову. Депутат отметил, что с февраля сотни тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины были вынуждены переехать в Россию, покинув свои дома и потеряв работу. По словам Матвейчева, для подавляющего большинства это стало тяжелым потрясением.
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